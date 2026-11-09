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Sport

Pau Cubarsi a câștigat trofeul Golden Boy, destinat celui mai bun jucător U21 din lume

d Scris de dani morar
Pau Cubarsi a câștigat trofeul Golden Boy, destinat celui mai bun jucător U21 din lume
Aosom
Pau Cubarsi, fundaşul spaniol al lui FC Barcelona, care a impresionat în 2026 la nivel de club şi de naţională, a obţinut, cu două luni înainte de a împlini 20

Sursa: Eurosport Romania

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