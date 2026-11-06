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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Performanța prinde aripi: TAROM devine Transportator Oficial Aerian al Federației Române de Canotaj

o Scris de oltenașul
Performanța prinde aripi: TAROM devine Transportator Oficial Aerian al Federației Române de Canotaj
Aosom
Performanța prinde aripi: TAROM devine Transportator Oficial Aerian al Federației Române de Canotaj Federația Română...

Sursa: Oltenașul

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