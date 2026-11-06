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Sport

Performanță rară în fotbal. Doi frați, aceeași națională. Jude și Jobe Bellingham au fost convocați de Tuchel

a Scris de anca flondor
Performanță rară în fotbal. Doi frați, aceeași națională. Jude și Jobe Bellingham au fost convocați de Tuchel
Aosom
Jude și Jobe Bellingham au fost convocați împreună la echipa națională a Angliei, iar cei doi frați ar putea deveni primii care evoluează în același meci

Sursa: Stiri Pe Surse

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