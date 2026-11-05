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Sport

Petre Grigoraș, despre eliminarea controversată: „Sunt sigur că este un roșu absolut nemeritat”

m Scris de mihai șovei
Petre Grigoraș, despre eliminarea controversată: „Sunt sigur că este un roșu absolut nemeritat”
Aosom
Petre Grigoraș (61 de ani), antrenorul echipei Cetatea Suceava, a vorbit despre forma foarte bună pe care o traversează formația acestuia în ultimele etape din Liga 2. Tehnicianul a vorbit și despre scenele incredibile petrecute în timpul meciului dintre Cetatea Suceava - FC Bihor, la finalul căruia a fost eliminat din cauza protestelor la adresa unei decizii controversate de arbitraj. ...

Sursa: Gsp

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