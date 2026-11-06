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Sport

Petrolul învinge UTA, se apropie de podium și are „cel mai fericit antrenor din lume”

a Scris de adrian ilie
Petrolul învinge UTA, se apropie de podium și are „cel mai fericit antrenor din lume”
Aosom
Ricardo Sousa, antrenorul echipei Petrolul Ploiești, s-a arătat bucuros de succesul obținut în deplasare în fața formației UTA Arad, scor 1-0, în cadrul etapei a 15-a din SuperLiga. Singurul gol al confruntării a fost marcat de Mario Ioniță în minutul 71, iar la finalul partidei tehnicianul a vorbit la superlativ despre prestația și dăruirea elevilor …

Sursa: Hotnews

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