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Sport

Planul Irinei Begu după un an de coșmar: revine în circuit! Turneul de Grand Slam care îi poate relansa cariera

a Scris de amelia ionescu
Planul Irinei Begu după un an de coșmar: revine în circuit! Turneul de Grand Slam care îi poate relansa cariera
Aosom
Irina Begu se pregătește să revină în circuitul profesionist după o perioadă dificilă.

Sursa: Adevarul

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