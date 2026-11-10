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Sport

Plecat în vară de la CFR Cluj, Marian Huja e aproape să fie dat afară de noua sa echipă

i Scris de ionuţ grindean
Plecat în vară de la CFR Cluj, Marian Huja e aproape să fie dat afară de noua sa echipă
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Ajuns la Raja Casablanca, în Maroc, fundașul nu traversează o perioadă foarte bună.

Sursa: Ziua De Cluj

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