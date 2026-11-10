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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Sport

Plus 6 puncte pentru CFR Cluj

d Scris de digi sport
Plus 6 puncte pentru CFR Cluj
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Turul din SuperLigă s-a încheiat luni (9 noiembrie), odată cu disputarea ultimului meci din etapa a 15-a a sezonului regulat (FC Botoșani - Oțelul Galați, scor 1-1).

Sursa: Digisport

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