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PNL anunță Polul Modernizării. Partidul lui Ludovic Orban, Forța Dreptei, va fi înglobat în partidul lui Ilie Bolojan. Orban confirmă revenirea în PNL după 5 ani

c Scris de cristian otopeanu
PNL anunță Polul Modernizării. Partidul lui Ludovic Orban, Forța Dreptei, va fi înglobat în partidul lui Ilie Bolojan. Orban confirmă revenirea în PNL după 5 ani
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Partidul Național Liberal a anunțat duminică seară, 8 noiembrie, că „face primul pas spre constituirea Polului Modernizării” prin „deschiderea negocierilor pentru fuziunea prin absorbție a partidului Forța Dreptei”, înființat de fostul premier și președinte PNL, Ludovic Orban acum aproape 5 ani după plecarea din PNL. Contactat de Libertatea, Ludovic Orban a confirmat că va reveni în Partidul Național Liberal.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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