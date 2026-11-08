PNL anunță Polul Modernizării. Partidul lui Ludovic Orban, Forța Dreptei, va fi înglobat în partidul lui Ilie Bolojan. Orban confirmă revenirea în PNL după 5 ani

Partidul Național Liberal a anunțat duminică seară, 8 noiembrie, că „face primul pas spre constituirea Polului Modernizării” prin „deschiderea negocierilor pentru fuziunea prin absorbție a partidului Forța Dreptei”, înființat de fostul premier și președinte PNL, Ludovic Orban acum aproape 5 ani după plecarea din PNL. Contactat de Libertatea, Ludovic Orban a confirmat că va reveni în Partidul Național Liberal.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗