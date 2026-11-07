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Sport

Pole-position în Brazilia, pentru al treilea an consecutiv. Cine va pleca primul la Sao Paulo

i Scris de iosif pintilie
Pole-position în Brazilia, pentru al treilea an consecutiv. Cine va pleca primul la Sao Paulo
Aosom
Lando Norris a asigurat echipei McLaren pole position-ul pentru al treilea an consecutiv la Marele Premiu de Formula 1 de la São Paulo, sâmbătă, după o întrerupere îndelungată a calificărilor cauzată de ploaia torențială de pe circuitul Interlagos.

Sursa: Ziare

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