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Sport

Portarul care l-a lovit pe Jesus suferă cumplit. Mesajul tulburător al unui jucător al Andorrei

c Scris de cristian mihală
Portarul care l-a lovit pe Jesus suferă cumplit. Mesajul tulburător al unui jucător al Andorrei
Aosom
Lautaro Spatz, jucător al echipei Andorrei, a scris un mesaj lung pe Instagram în care își exprimă emoția și regretul față de moartea lui Jesus de Miguel. El s-

Sursa: Eurosport Romania

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