 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Portarul implicat în accidentarea care a dus la moartea lui Jesus de Miguel își va afla sancţiunea disciplinară săptămâna viitoare

a Scris de andreea năstase
Portarul implicat în accidentarea care a dus la moartea lui Jesus de Miguel își va afla sancţiunea disciplinară săptămâna viitoare
Aosom
Jesus Owono, portarul responsabil pentru faultul imprudent care a dus la moartea lui Jesus de Miguel în timpul meciului Tenerife-Andorra de luni, va afla sancţiunea disciplinară săptămâna viitoare. Portarul din Guineea Ecuatorială riscă o suspendare ...

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech