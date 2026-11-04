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Sport

Portarul implicat în moartea lui Jesús de Miguel susține că trece prin „cele mai grele zile din viața sa”

i Scris de ioana târziu
Portarul implicat în moartea lui Jesús de Miguel susține că trece prin „cele mai grele zile din viața sa”
Aosom
Jesus Owono, portarul echipei FC Andorra care este implicat în moartea atacantului spaniol Jesús de Miguel, a declarat că trece prin „cele mai grele zile din viața sa”.

Sursa: Mediafax Ro

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