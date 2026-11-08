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Sport

Portarul Ionuț Radu, indisponibil pentru națională, dar integralist în La Liga

i Scris de iulia horovei
Portarul Ionuț Radu, indisponibil pentru națională, dar integralist în La Liga
Aosom
Fotbalistul român Ionuț Radu a apărat poarta echipei spaniole Celta Vigo, duminică, într-o remiză cu Levante, în etapa a 12-a din La Liga, scor 0-0, în timp ce FRF a anunțat că nu va fi disponibil pentru meciurile echipe

Sursa: Dcnews

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