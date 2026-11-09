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Sport

Portarul Ionuț Radu, taxat de Gică Hagi după refuzul de a veni la națională: ”Nu există 99 la sută”

t Scris de teodor serban
Portarul Ionuț Radu, taxat de Gică Hagi după refuzul de a veni la națională: ”Nu există 99 la sută”
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Selecționerul primei reprezentative de fotbal a României, Gheorghe Hagi, a comentat absența portarului Ionuț Radu de la lot, care a preferat să înceapă un tratament medical la club, spunând că la echipa națională ”vii dacă simți 100%, nu există 99%”.

Sursa: Ziare

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