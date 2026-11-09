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Povestea tenismenului care a încercat să se sinucidă: „Anxietate, crize de panică”

i Scris de iosif pintilie
Povestea tenismenului care a încercat să se sinucidă: „Anxietate, crize de panică”
Aosom
Leandro Riedi vorbește deschis despre o perioadă dificilă din viața sa. Jucătorul elvețian de tenis, clasat în prezent pe locul 245 în lume și care a fost chiar aproape de top 100 în iunie anul trecut (locul 116), a dezvăluit într-o lungă postare pe Instagram că a încercat să se sinucidă pe 21 iunie 2024.

Sursa: Ziare

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