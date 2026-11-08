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"Prăbușirea secolului": au avut 12 puncte avans, cu patru etape rămase de jucat, și au pierdut titlul!

d Scris de digi sport
"Prăbușirea secolului": au avut 12 puncte avans, cu patru etape rămase de jucat, și au pierdut titlul!
Aosom
"Prăbușirea secolului": au avut 12 puncte avans, cu patru etape rămase de jucat, și au pierdut titlul!

Sursa: Digisport

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