Premieră la FCSB! Decizia lui Laurențiu Reghecampf

Luca Stancu (21 de ani), titular în premieră la FCSB în Superliga. Fundașul stânga a fost ales în primul „11” pentru duelul cu Corvinul, din etapa 15. Luca Stancu a ajuns în vară la FCSB, de la Hermannstadt, și până la partida împotriva Corvinului bifase 3 apariții în campionat pentru roș-albaștri. De fiecare dată a fost introdus pe parcurs. Ultimul joc în Liga 1 data din 5 noiembrie, la eșecul cu Dinamo, 1-2, când Stancu a bifat o jumătate de oră. ...

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