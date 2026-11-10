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Sport

Presa din Polonia desființează naționala României înaintea meciului direct: Ce au scris despre elevii lui Gică Hagi

d Scris de daniel mihai dragomir
Presa din Polonia desființează naționala României înaintea meciului direct: Ce au scris despre elevii lui Gică Hagi
Aosom
Presa poloneză consideră România cea mai slabă echipă din grupa B4, amintește scorul de 0-6 și analizează declarațiile lui Gheorghe Hagi.

Sursa: Stiri Pe Surse

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