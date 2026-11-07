Presa din Ungaria, după convocarea lui Marius Corbu: „Hagi a primit numeroase critici”

Presa din Ungaria a reacționat după ce Gheorghe Hagi, selecționerul României, a anunțat lotul echipei naționale pentru meciurile din luna noiembrie, iar printre jucătorii convocați se regăsește și Marius Corbu (24 de ani). La jumătatea lunii noiembrie, „tricolorii” vor încheia parcursul în Liga Națiunilor. Sâmbătă, pe data de 14, naționala României va primi vizita Poloniei, iar 3 zile mai târziu va juca în deplasare cu Bosnia. ...

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