Presa engleză n-are milă de Liverpool » „Scandalos! Haos! Anarhie!”

Liverpool și-a stricat parcursul perfect în Liga Campionilor la Istanbul. Înfrângere cu 3-2 în fața lui Fenerbahce, după ce a avut 1-0 și 2-1 pe tabelă. Englezii au adormit efectiv după golul lui Alexander Isak, de 2-1 (min. 69). Și au încasat două în dercursul a doar 6 minute (73 - 79). Scor final, 2-3! O mare surpriză, pe care presa engleză a „pedepsit-o” ca atare. Ziarele britanice au criticat în special comportamentul defensiv al echipei lui Andoni Iraola. ...

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