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Sport

Președinta WTA, nevoită să își ceară scuze de la Jessica Pegula. „Ceea ce s-a întâmplat a fost regretabil și inacceptabil"

a Scris de alexandru atanase
Președinta WTA, nevoită să își ceară scuze de la Jessica Pegula. „Ceea ce s-a întâmplat a fost regretabil și inacceptabil"
Aosom
Președinta Asociației Feminine de Tenis, Valerie Camillo, a prezentat scuze Jessicăi Pegula și a declarat că transmiterea în direct a comentariilor despre jucătoarea Mirra Andreeva a fost „regretabilă și inacceptabilă”.

Sursa: Ziare

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