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Sport

Președintele din Superliga, despre „perla” lui Gigi Becali: „Și noi am pus umărul la ascensiunea lui”

a Scris de alexandru stanciu
Președintele din Superliga, despre „perla” lui Gigi Becali: „Și noi am pus umărul la ascensiunea lui”
Aosom
Sorin Cimpoca, președintele Corvinului Hunedoara, a prefațat meciul din deplasare cu FCSB, din ultima etapă a turului sezonului regulat din Superliga. Oficialul hunedorenilor a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Ricardo Pădurariu (19 ani), fundașul stânga al celor de la FCSB, care în stagiunea precedentă a jucător de bază pentru Corvinul în promovarea reușită în Superliga. ...

Sursa: Gsp

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