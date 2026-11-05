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Sport

Președintele Federației Portugheze a reacționat după retragerea lui Ronaldo: „Una dintre cele mai dificile zile”

i Scris de iosif pintilie
Președintele Federației Portugheze a reacționat după retragerea lui Ronaldo: „Una dintre cele mai dificile zile”
Aosom
António José Seguro a reacționat la anunțul retragerii lui Cristiano Ronaldo din fotbalul internațional. „În numele Portugaliei, îi mulțumesc lui Cristiano Ronaldo pentru modul în care a reprezentat echipa națională, a inspirat poporul portughez și a purtat cu mândrie culorile Portugaliei în întreaga lume”, a scris președintele republicii pe Instagram.

Sursa: Ziare

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