Președintele FRH, Bogdan Voina: „Franța-România, un meci pe care vrei să-l joci oricând!”

România debutează astăzi de la ora 21:00 împotriva Franței, în preliminariile Campionatului European 2028. Președintele FRH, Bogdan Voina, format și școlit în handbalul francez s-a destăinuit pentru GSP înaintea partidei de la Aix en Provence dintre Franța și România. El a spus ce așteptări are de la națională în grupa preliminară, cum i-a simțit pe tricolori la ultimul antrenament din sala Dinamo și de ce crede că Franța are antrenor străin. ...

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