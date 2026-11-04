Primă decizie în instanță » Ce se întâmplă cu afacerea în care George Copos a investit 20.000.000 €

George Copos (73 de ani), fostul patron al Rapidului, a obținut o victorie parțială în procesul privind accesul auto la restaurantul Panoramic și telecabina de pe muntele Tâmpa, din Brașov. Judecătoria Brașov a decis că firmele omului de afaceri pot utiliza temporar drumul care duce spre cele două obiective turistice, în care Copos a investit aproximativ 20 de milioane de euro, potrivit celor de la brasovenii.ro. ...

Distribuie: Facebook Instagram