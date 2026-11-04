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Prima echipă calificată în finala Asia Express „Drumul Mătăsii”. Gabi Toje, șocat: „A căzut cerul pe mine”

l Scris de laura dori
Prima echipă calificată în finala Asia Express „Drumul Mătăsii”. Gabi Toje, șocat: „A căzut cerul pe mine”
Aosom
Irina Fodor a anunțat clasamentul final la Asia Express. Valerie Lungu și Alex Gîlcă au câștigat ștampila de finalist și merg direct în marea finală.

Sursa: Click

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