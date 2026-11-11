Prima jucătoare calificată matematic în semifinalele Turneului Campioanelor

Linda Noskova (21 de ani, 8 WTA) s-a calificat în semifinalele Turneului Campioanelor, după 6-3, 6-3 în meciul cu Coco Gauff (22 de ani, 4 WTA), în a doua etapă a grupelor. Noskova are două victorii din două meciuri, după ce în prima etapă a învins-o pe Marta Kostyuk (24 de ani, 10 WTA), și nu mai poate cădea sub locul 2. ...

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