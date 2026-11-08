Prima reacție a lui Angelescu, după declarațiile lui Pancu: „Trebuie să tragem niște concluzii”

Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar de la Rapid, a oferit o primă reacție după remiza cu Farul, scor 1-1, din etapa 15 a Superligii. Angelescu a descifrat declarațiile lui Pancu de la finalul meciului, după ce antrenorul Rapidului a declarat că „sunt depășit, jucătorii atât pot, de asta au terminat pe 5 și 6 anii trecuți, clachează în meciurile cu miză”. ...

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