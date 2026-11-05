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Sport

Prima reacție a lui Jorge Jesus, după ce Cristiano Ronaldo s-a retras din naționala Portugaliei: ”L-am rugat”

d Scris de digi sport
Prima reacție a lui Jorge Jesus, după ce Cristiano Ronaldo s-a retras din naționala Portugaliei: ”L-am rugat”
Aosom
Prima reacție a lui Jorge Jesus, după ce Cristiano Ronaldo s-a retras din naționala Portugaliei: ”L-am rugat”

Sursa: Digisport

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