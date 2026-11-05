 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Prima reacție a lui Jorge Jesus, personaj principal în retragerea lui Cristiano Ronaldo de la naționala Portugaliei: „Este decizia lui”

i Scris de iosif pintilie
Prima reacție a lui Jorge Jesus, personaj principal în retragerea lui Cristiano Ronaldo de la naționala Portugaliei: „Este decizia lui”
Aosom
Jorge Jesus i-a adus un omagiu lui Cristiano Ronaldo și a declarat că „îi acceptă decizia” după ce legenda fotbalului mondial și-a anunțat, joi, retragerea din echipa națională a Portugaliei, la o lună după plecarea din cantonament pe fondul tensiunilor cu antrenorul său.

Sursa: Ziare

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech