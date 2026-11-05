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Primul 11 al Craiovei la meciul cu Egnatia din Conference League: scouterii n-au mers degeaba în Bănie!

d Scris de digi sport
Primul 11 al Craiovei la meciul cu Egnatia din Conference League: scouterii n-au mers degeaba în Bănie!
Aosom
Primul 11 al Craiovei la meciul cu Egnatia din Conference League: scouterii n-au mers degeaba în Bănie!

Sursa: Digisport

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