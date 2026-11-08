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Sport

Primul antrenor demis în acest sezon de Premier League: 5 posibili înlocuitori

d Scris de daniel grigore
Primul antrenor demis în acest sezon de Premier League: 5 posibili înlocuitori
Aosom
Francezul Pierre Sage, 47 de ani, va fi primul antrenor din Premier League demis în acest sezon. Cu el la cârmă, Crystal Palace a câștigat doar de două ori în primele 10 etape ale noului campionat. Crystal Palace l-a ales pe Pierre Sage drept succesor al unuia dintre cei mai de succes antrenori din istoria clubului, Oliver Glasner. Sage impresionase în Franța, la Lens, câștigând prima Cupă din istoria clubului, alături de o clasare pe locul 2 în campionat. ...

Sursa: Gsp

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