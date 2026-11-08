Primul antrenor demis în acest sezon de Premier League: 5 posibili înlocuitori

Francezul Pierre Sage, 47 de ani, va fi primul antrenor din Premier League demis în acest sezon. Cu el la cârmă, Crystal Palace a câștigat doar de două ori în primele 10 etape ale noului campionat. Crystal Palace l-a ales pe Pierre Sage drept succesor al unuia dintre cei mai de succes antrenori din istoria clubului, Oliver Glasner. Sage impresionase în Franța, la Lens, câștigând prima Cupă din istoria clubului, alături de o clasare pe locul 2 în campionat. ...

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