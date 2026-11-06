Primul lot al Portugaliei după retragerea lui Cristiano Ronaldo

Federația Portugheză de Fotbal a anunțat astăzi primul lot al naționalei de seniori după retragerea lui Cristiano Ronaldo (41 de ani). Selecționerul Jorge Jesus va avea la dispoziție 28 de oameni pentru cele două partide din această lună. Pentru prima dată după 23 de ani, Cristiano Ronaldo nu a mai fost disponibil pentru selecție. Joi, legendarul atacant lusitan și-a anunțat retragerea de la echipa națională. ...

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