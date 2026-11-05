 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Primul rucsac din istorie are 5.300 de ani. Ce legătură are „Omul Ghețurilor” Ötzi cu accesoriul folosit astăzi de milioane de oameni

m Scris de maria anghel
Primul rucsac din istorie are 5.300 de ani. Ce legătură are „Omul Ghețurilor” Ötzi cu accesoriul folosit astăzi de milioane de oameni
Aosom
De la un cadru rudimentar din lemn, descoperit în Alpi și asociat cu celebra mumie Ötzi, până la modelele moderne cu fermoare, nailon și cadre din aluminiu, rucsacul a trecut printr-o transformare spectaculoasă.

Sursa: Click

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech