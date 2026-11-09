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Primul tren de ultra-lux prin deșertul Arabiei Saudite va pleca în 2027. Cât costă o călătorie de două nopți la bordul trenului „Dream of the Desert”

i Scris de ioana dinu
Primul tren de ultra-lux prin deșertul Arabiei Saudite va pleca în 2027. Cât costă o călătorie de două nopți la bordul trenului „Dream of the Desert”
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Rezervările pentru primul tren ultra-lux din lume dedicat călătoriilor feroviare în nordul Arabiei Saudite, numit „Dream of the Desert”, au fost deschise oficial, potrivit Il Messaggero. Proiectul, dezvoltat de compania italiană Arsenale, a fost prezentat la World Travel Market din Londra și promite să redefinească experiența turistică în Regat, primele plecări fiind programate pentru octombrie 2027.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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