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Sport

Proaspăta soție a fotbalistului din Superliga a vrut să se arunce de la etaj: ”Urla ceva de soțul ei”

t Scris de teodor serban
Proaspăta soție a fotbalistului din Superliga a vrut să se arunce de la etaj: ”Urla ceva de soțul ei”
Aosom
Un eveniment neplăcut a avut loc vineri, 6 noiembrie, în Arad, unde soția unui fotbalist al echipei UTA Arad a amenințat că se aruncă de la etajul al doilea al unui bloc.

Sursa: Ziare

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