 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Procesiunea bărcilor regale din Thailanda, un spectacol grandios cu 52 de ambarcațiuni și peste 2.000 de vâslași

ș Scris de știrile pro tv
Procesiunea bărcilor regale din Thailanda, un spectacol grandios cu 52 de ambarcațiuni și peste 2.000 de vâslași
Aosom
În Bangkok, mii de oameni au admirat impresionanta procesiune a bărcilor regale.

Sursa: Stirile Pro.tv

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech