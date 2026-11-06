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Provocarea zilei pe „Adevărul”. Testează-ți gândirea logică cu Sudoku

a Scris de anemona marinescu
Provocarea zilei pe „Adevărul”. Testează-ți gândirea logică cu Sudoku
Aosom
„Adevărul” aduce pe telefon și computer una dintre rubricile îndrăgite ale ediției tipărite. „Jocurile zilei” le oferă cititorilor, zilnic, provocări de atenție, cultură generală și spirit de observație.

Sursa: Adevarul

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