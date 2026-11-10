Prunea și Săpunaru au aflat în direct pe cine a anunțat Gigi Becali la FCSB: "Un pas înapoi"

Politică

Un expert demască erorile majore ale lui Trump și Putin. Planurile celor 2 care s-au dovedit doar un miraj 10 Nov 2026

Dezvăluiri din cadrul negocierilor de la Abu Dhabi. Rușii au susținut că au ocupat un teritoriu controlat de ucraineni 10 Nov 2026

Nicușor Dan, despre economia României: „Suntem exact la limita dintre «îți recomandăm» și «nu îți recomandăm»”. Președintele a explicat de ce contează atât de mult ratingul de țară 10 Nov 2026

Tineri puși pe scandal, liniștiți de jandarmi 10 Nov 2026

Cei 450 de preoți din Brăila și Galați, reuniți la Catedrala Arhiepiscopală 10 Nov 2026