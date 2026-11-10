 Sari la conținut
M
Anunț  concurs de recrutare
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

Prunea și Săpunaru au aflat în direct pe cine a anunțat Gigi Becali la FCSB: "Un pas înapoi"

d Scris de digi sport
Prunea și Săpunaru au aflat în direct pe cine a anunțat Gigi Becali la FCSB: "Un pas înapoi"
Aosom
Prunea și Săpunaru au aflat în direct pe cine a anunțat Gigi Becali la FCSB: "Un pas înapoi"

Sursa: Digisport

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech