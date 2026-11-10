Prunea și Săpunaru au văzut ultima mișcare a lui Becali la FCSB: „Pas în spate!”

Foștii internaționali Florin Prunea și Cristi Săpunaru au comentat numirea lui Costin Curelea (42 de ani) în funcția de antrenor secund la FCSB. Schimbări în organigrama clubului FCSB, după ce echipa a ajuns la 3 eșecuri la rând. Gigi Becali a anunțat numirea lui Costin Curelea în funcția de antrenor secund. ...

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