 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Sport

PSV - Club Brugge 1-2. Cu Dennis Man ”uitat” pe bancă, olandezii ”tremură” pentru calificare

d Scris de digi sport
PSV - Club Brugge 1-2. Cu Dennis Man ”uitat” pe bancă, olandezii ”tremură” pentru calificare
Aosom
PSV - Club Brugge 1-2. Cu Dennis Man ”uitat” pe bancă, olandezii ”tremură” pentru calificare

Sursa: Digisport

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech