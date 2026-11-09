FC Botoșani a încheiat turul campionatului cu un rezultat de egalitate, scor 1-1, în fața celor de la Oțelul Galați, la capătul unei partide cu un final de-a dreptul electrizant. Într-o atmosferă polară pe Stadionul Municipal, cu termometrele coborâte la -1 grad Celsius, cei 1.113 suporteri care au înfruntat gerul au fost răsplătiți pentru devotamentul […] Articolul Punct smuls in extremis! FC Botoșani egalează Oțelul la ultima fază într-un meci dramatic pe Municipal (VIDEO) apare prima dată în Monitorul de Botoșani.

Sursa: Monitorul De Botoșani Citește mai departe la sursa originală ↗