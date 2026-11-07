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Sport

Puștiul-minune confirmă trecerea la Real Madrid: „Visul meu este să câștig Balonul de Aur”

m Scris de maria olteanu
Puștiul-minune confirmă trecerea la Real Madrid: „Visul meu este să câștig Balonul de Aur”
Aosom
Abia a împlinit vârsta de 16 ani, iar tânăra speranță britanică JJ Gabriel se pregătește să facă un pas uriaș în carieră prin transferul la Real Madrid. Fotbalistul, care a sosit deja în capitala Spaniei și s-a despărțit de academia celor de la Manchester United, nu își ascunde ambițiile uriașe. „Visul meu este să câștig Balonul de Aur”, a declarat el într-un interviu pentru Marca, pozând alături de coperta ziarului care anunța mutarea sa în Spania. ...

Sursa: Gsp

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