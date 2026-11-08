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Sport

Radu Constantea, noi detalii despre posibilul transfer al lui Nicolae Stanciu la "U". Când va decide fotbalistul

z Scris de ziua de cluj
Radu Constantea, noi detalii despre posibilul transfer al lui Nicolae Stanciu la "U". Când va decide fotbalistul
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Președintele vicecampioanei României a vorbit din nou despre cel mai așteptat transfer al iernii în fotbalul autohton.

Sursa: Ziua De Cluj

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