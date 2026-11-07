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Sport

Radu Drăgușin, declarație de impact înaintea meciului cu Juventus: „Sunt fericit la Fiorentina!”

b Scris de bogdan antonescu
Radu Drăgușin, declarație de impact înaintea meciului cu Juventus: „Sunt fericit la Fiorentina!”
Aosom
"Sunt fericit la Fiorentina", a declarat fotbalistul român Radu Drăguşin înaintea meciului de duminică împotriva lui Juventus Torino

Sursa: Stiri Pe Surse

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