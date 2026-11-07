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Sport

Radu Drăgușin, față în față cu fosta lui echipă: "Sunt fericit la Fiorentina"

a Scris de alexandru atanase
Radu Drăgușin, față în față cu fosta lui echipă: "Sunt fericit la Fiorentina"
Aosom
"Sunt fericit la Fiorentina", a declarat fotbalistul român Radu Drăgușin înaintea meciului de duminică împotriva lui Juventus Torino, echipa la care a debutat în Serie A în anul 2020, informează site-ul TuttoMercatoWeb.

Sursa: Ziare

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