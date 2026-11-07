Radu Drăgușin și-a deschis sufletul în Italia înainte de Fiorentina - Juventus: „Sunt fericit”

Internaționalul român Radu Drăgușin (24 de ani) a prefațat confruntarea dintre Fiorentina și Juventus în cadrul programului oficial de meci al clubului toscan. Fundașul central a debutat în Serie A chiar în tricoul formației torineze, în 2020, iar acum așteaptă cu mult optimism duelul împotriva fostei sale echipe. În interviul oferit, a abordat mai multe subiecte. Fiorentina - Juventus, în etapa a 11-a din Serie A, se joacă duminică, 8 noiembrie, de la ora 21:45. ...

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