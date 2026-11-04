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Sport

Rafa Nadal, în Consiliul de Administrație al lui Real Madrid. Unchiul lui a jucat la Barcelona

a Scris de alexandru atanase
Rafa Nadal, în Consiliul de Administrație al lui Real Madrid. Unchiul lui a jucat la Barcelona
Aosom
Real Madrid se pregătește să îl coopteze în consiliul de administrație pe un campion dintr-o altă disciplină sportivă, celebrul Rafael Nadal. Numirea sa în conducerea clubului urmează să fie supusă ratificării membrilor.

Sursa: Ziare

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