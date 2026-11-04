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Sport

Rafael Nadal ar putea deveni membru în consiliul de administrație al clubului Real Madrid

a Scris de andreea ignat
Rafael Nadal ar putea deveni membru în consiliul de administrație al clubului Real Madrid
Aosom
Clubul de fotbal Real Madrid a anunţat miercuri că va propune numirea legendei tenisului Rafael Nadal, mare suporter al grupării din capitala Spaniei, în consiliul său de administraţie, informează AFP.

Sursa: Stirile Pro.tv

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